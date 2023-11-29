Araç Sahipleri İçin Yarın Son Gün: Ödeme Yapmak İçin Süre Doluyor!

Araç sahipleri dikkat yarın itibari ile ek motorlu taşıtlar verisinin ikinci taksit günü yarın doluyor. Ödemenin zamanında gerçekleştirmeyen taşıt sahipleri yüzde 3,5 gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak.

Araç Sahipleri İçin Yarın Son Gün: Ödeme Yapmak İçin Süre Doluyor!
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Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile ek MTV ikinci taksit ödemesi için verilen sürenin yarın bittiğine dair hatırlatma yapıldı. 

Büyük Kahramanmaraş depremi sonrası ortaya çıkan finansman açık sebebi ile ek MTV düzenlemesine gidilmişti. 6 Eylül tarihinde ilk taksit ödeme süresi sonlandı. İlk taksit ödemesi süresince 13,2 milyar lira gelir sağlanmıştı. Bu belirtilen rakamın genel orana göre yüzde 87'sine karşılık geldiği ifade edilmişti. Ek MTV ödemesinde ikinci taksit ise 30 Kasım'da sonlanıyor. 

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Ödeme Yapmayanları Aylık Yüzde 3,5 Faiz Uygulanacak

Düzenleme çerçevesinde ele alınan ikinci taksit için ödeme süresi yarın (30 Kasım 2023) sona eriyor. Araç sahipleri yarına kadar ödeme yapmadığı takdirde aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek. 

Ödeme yapmayanlar en geç 30 kasım olmak şartı ile Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi "gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek. Site üzerinden anlaşmalı bankalara ait banka ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor. İnternet bankacılığı, mobil ve telefon bankacılığı üzerinden yapılabileceği gibi vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri aracılığı ile de ödemeler gerçekleştirilebilir.

Taşıt Satışı İçin MTV Ödeme Zorunluluğu

Araç sahiplerinin satış ve devir işlemini yapabilmesi için MTV ve ek MTV ödemesini yapmış olması gerekiyor. Bu ödeme yapılmadığı takdirde araç muayenesi yapılamayacak. Öte yandan trafikten çekme, yurt dışına çıkma gibi eylemlerde de MTV engeli ile karşılaşılacak.

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