Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Rekor Zam Geliyor!

Yılın başında araç sahiplerini bekleyen bir başka belirsizlik de akaryakıt fiyatlarındaki muhtemel zam şoku. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, akaryakıtta ÖTV'yi 5 katına kadar artırma yetkisi verilmişti, ve bu yetkinin kalan kısmının Ocak ayında kullanılacağı iddiası gündemde. Eğer Erdoğan bu yetkisini kullanmazsa bile, akaryakıta rekor düzeyde bir ÖTV zammı kaçınılmaz gibi görünüyor.





Şu anda yapılan hesaplamalara göre, bu zam miktarının en az 2.5 TL olması bekleniyor. Ancak, Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisini kullanması durumunda, zammın 9 TL'yi aşabileceği öngörülüyor. Araç kullanıcıları, yeni yıla girerken yakıt fiyatlarındaki belirsizlik nedeniyle ekonomik açıdan zorlu bir döneme girebilirler.

Temmuz ayında ÖTV zammı gelmişti Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan kararla akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV tutarlarında artışa gidilmişti. Yapılan bu artışın sonrasında motorinin litre fiyatına 5, benzinin litre fiyatına 6 lira zam gelmişti. Bir gecede benzinin litresi 28 liradan 34 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükselmişti.

Erdoğan’ın Yetkisi Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a akaryakıtta ÖTV’yi 5 katına kadar artırma yetkisi bulunuyor. Söz konusu yetki, 15 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla verilmişti. Karara göre, Cumhurbaşkanı, akaryakıt mamullerinden alınan maktu ÖTV tutarlarını, 2016 yılında uygulanan tutarların 5 katına kadar artırabilecek. Bu yetki, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Zam Ne Kadar Olacak?

Erdoğan'ın yetkisini kullanıp kullanmaması büyük bir merak konusu haline geldi. 15 Temmuz 2023 tarihinde litre başına benzinde 2,52 TL ve motorinde 2,05 TL olarak uygulanan ÖTV'nin, Erdoğan'ın imzasıyla yapılan kararla hem benzinde hem de motorinde 5 TL artırılması, akaryakıt fiyatlarına önemli bir yük getirdi. Şimdi ise, bu artışın kalan kısmının Ocak ayında kullanılacağı iddia ediliyor. Ancak, Erdoğan'ın yetkisini kullanmaması durumunda bile, akaryakıta rekor bir ÖTV zammı daha geleceği öngörülüyor. Hesaplamalara göre, zammın en az 2.5 TL olması beklenirken, Erdoğan'ın yetkisini kullanması durumunda bu miktarın 9 TL'yi bulabileceği öne sürülüyor. Benzin ve motorin gibi temel tüketim ürünlerinde, alkol ve sigarada olduğu gibi, 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında otomatik zam yapılması uygulaması, tüketiciler üzerinde ek bir mali baskı oluşturuyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının belirsiz bir geleceğe doğru ilerlediği endişelerini artırıyor.

Akaryakıtta ÖTV Zammı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?



Akaryakıtta ÖTV zammı, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Son yapılan ÖTV zammı, 16 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Ocak ayında yapılması beklenen ÖTV zammı da Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Akaryakıtta ÖTV Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

Akaryakıtta ÖTV zammı, akaryakıt mamullerinden alınan maktu ÖTV tutarlarının artırılması yoluyla hesaplanıyor. Maktu ÖTV tutarı, litre veya kilogram başına belirlenen sabit bir tutardır. Bu tutar, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır. Ayrıca, akaryakıt mamullerinden alınan maktu ÖTV tutarları, 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında artırılır. Bu artış, Ocak ve Temmuz aylarında yapılır.