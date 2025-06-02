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Arafat Öncesi Hacı Adaylarına Sağlık Tavsiyeleri

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Rıdvan Yalçın, hacı adaylarına Arafat öncesi önemli sağlık tavsiyelerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 14:17
Arafat Öncesi Hacı Adaylarına Sağlık Tavsiyeleri

Arafat'ta Beklenen Sıcaklık ve Sağlık Tavsiyeleri

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Rıdvan Yalçın, hacı adaylarının kutsal yolculuk sırasında sağlıklı kalabilmeleri için kritik önerilerde bulundu. Yalçın, Arife günü Arafat'ta beklenen sıcaklığın 50 derece veya üstünde olacağını belirtti.

Doğru Ekipman Seçimi

Hacı adaylarının yürüyüş yapacakları terlikleri denemeleri gerektiğini vurgulayan Yalçın, ayak sağlığı için uygun terliklerin seçilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu süreçte yeterli beslenme ve dinlenmenin şart olduğunu söyledi.

Dinlenme ve İlaç Kullanımı

Yalçın, "Özellikle uykunuzu alın, ertesi gün dinç olmanız lazım. Günlük ilaçlarınızı da mutlaka yanınızda getirin, bu ilaçlarınızı kullanın." diyerek dinlenmenin önemine vurgu yaptı.

Sıcak Hava Koşulları ve İbadet

Arife günü Arafat'ta aşırı sıcak hava beklentisi üzerine Yalçın, saat 10.00 ile 16.00 arasında mutlaka çadırda kalınması gerektiğini belirtti. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli ve çadır dışında çıkılması gerekiyorsa mutlaka şemsiye kullanılmalıdır.

Yoğun Kalabalıkta Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şeytan taşlama sırasında yaşanabilecek kalabalığa dikkat çeken Yalçın, maskenin kullanılması gerektiğini hatırlattı. Hacı adaylarının yoğunlukta ezilme, düşme ve kazalara karşı da dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Hac organizasyonu ve Suudi Arabistan yetkililerinin uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğini vurguladı.

Hijyen Kurallarına Uyulmalı

Beslenme ve yürüyüş sırasında hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiği ifade edildi. Hacı adaylarına kapalı kaplarda bol bol su tüketmeleri önerildi.

Sağlık Hizmetleri ve Acil Durum Bilgisi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac boyunca sunduğu sağlık hizmetlerinin aktif olduğunu belirten Yalçın, hacı adaylarının Suudi Arabistan hattından 937'yi arayıp 4 tuşlayarak Türkçe yardım alabileceklerini ifade etti. Ayrıca, sıcak çarpması belirtilerine karşı vücut serinletme ve ilk yardım desteği alınması gerektiğini kaydetti.

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Rıdvan Yalçın, hacı adaylarının kutsal yolculuklarını sağlıklı...

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Rıdvan Yalçın, hacı adaylarının kutsal yolculuklarını sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için ekipman ve beden sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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