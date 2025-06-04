Arafat Vakfesi için Tüm Hazırlıklar Tamamlandı

Arafat Vakfesi Hazırlıkları Tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Arafat Vakfesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, vakfenin organizasyonunu, çadırları, ulaşım planını, sağlık hizmetlerini ve irşat programını anlattı.

Çadır ve İklim Koşulları

Bircan, Arafat'ta yapılacak etkinlikler için hazırlıkların 6 ay öncesinden başlatıldığını belirtti. Diyanet'e ait 425, seyahat acentalarına ait ise yaklaşık 260 çadırın hacı adaylarının konaklaması için hazırlanmış durumda. Çadırların, hem sıcak hem de soğuk hava koşullarında konfor sağlaması amacıyla özel olarak seçildiğini ifade eden Bircan, sanayi tipi klimalar kullanılacağını da ekledi.

Ulaşım ve İntikal Planı

Arafat'a intikallerin yaklaşık 688 otobüsle yapılacağına dikkat çeken Bircan, her bir otobüsün üç tur yaparak hacıları otellerinden alıp Arafat'a götüreceğini açıkladı. Yol güvenliği açısından önemli noktalarda yönlendirme ekiplerinin görev alacağını da söyledi.

Sağlık Hizmetleri

Arafat bölgesinde dört ayrı sağlık çadırı ve bir sahra hastanesi oluşturulduğunu anlatan Bircan, burada gerekli tüm tıbbi malzemelerin hazırlandığını belirtti. Hacı adaylarının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için doktorların önceden hazırlık yaptığını vurguladı.

İrşat Programı ve Namaz Düzeni

Vakfe duası öncesinde kapsamlı bir irşat programı düzenleneceğini belirten Bircan, sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile devam edeceğini ifade etti. Öğle vaktinde ise öğle ve ikindi namazı bir arada kılınacak.

Müzdelife İntikali ve Sonrasındaki Süreç

Arafat'tan Müzdelife'ye intikalin gün batımıyla başlayacağını ve Müzdelife'de akşam ile yatsı namazının cem-i tehir ile kılınacağını söyleyen Bircan, hacı adaylarının şeytan taşlamaya 23:45'ten itibaren başlayacaklarını belirtti.

Arafat Vakfesi için Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulacak çadırlar, ulaşım planı, sağlık hizmetleri ve irşat programını organize etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan (fotoğraf), Arafat için yapılan hazırlıkları ve Arafat'a intikal süreçlerini anlattı.