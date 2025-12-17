Arakçi: İran ve Rusya Batılı Ülkelerin Yasa Dışı Yaptırımlarının Hedefi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova’ya geldi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yaptırımlar ve uluslararası baskı

"İran ve Rusya, Batılı ülkeler tarafından yasa dışı yaptırımlar yoluyla hedef alınıyor. Üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması yasa dışıdır" dedi Arakçi ve Rusya'nın bu yaptırımları yasa dışı bulmasına teşekkür etti.

Nükleer programdaki haklar

"İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) üye bir ülkedir. Barışçıl nükleer enerji kullanımı ve uranyum zenginleştirme dahil nükleer programdaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Rusya ile nükleer alanda iş birliğimiz devam ediyor ve Moskova, İran’ın barışçıl nükleer programı ile uranyum zenginleştirme hakkını destekliyor" diye konuştu.

Sahadaki gerçekler ve denetim

"İran’ın tesislerine yapılan saldırılar sonrası sahadaki gerçekler değişti. Çerçeve belirlenmeden ve sahadaki gerçekler dikkate alınmadan nükleer tesislerde denetim mümkün değil, çünkü güvenlik ve emniyet riski vardır" uyarısında bulundu. Arakçi ayrıca üç Avrupa ülkesinin kararlarının müzakere kapasitesini zayıflattığını savunarak, "Bu üç Avrupa ülkesiyle nükleer programımız konusunda görüşmemiz için hiçbir neden, konu ya da kapasite bulunmamaktadır" dedi.

Bölgesel konular: Kafkasya ve Orta Asya

Arakçi, Lavrov ile Güney Kafkasya, Afganistan, Ukrayna ve Filistin başta olmak üzere bölgesel meseleleri görüştüklerini belirtti. "Kafkasya bölgesinde herhangi bir yabancı gücün varlığına kesinlikle karşıyız" ifadeleriyle Kafkasya ve Orta Asya'da güvenlik ve istikrarın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı. "3+3" mekanizmasını önemsediklerini ve bakanların bir sonraki toplantısının planlandığını aktardı.

ABD ile müzakere şartları

ABD ile müzakere tartışmalarına değinen Arakçi, "Diplomasi masasını biz terk etmedik aksine ABD, görüşmeler sırasında diplomasiyi ihlal etti. Yaklaşımlarını düzeltip eşit şartlarda müzakereye hazır olurlarsa biz de hazırız. ABD’nin müzakere anlayışı, dikte etmektir. Askeri operasyonlarla ulaşamadıklarını, müzakere masasında da başaramazlar" şeklinde konuştu.

Lavrov'dan ticaret ve uluslararası hukuk mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği anlaşmasına atıfta bulunarak, 2015 tarihli anlaşma çerçevesinde ilişkilerin geliştiğini belirtti. "Bu yıl İran ve Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 10 oranında arttı" dedi ve İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği ile ilişkisine vurgu yaptı. Lavrov ayrıca bir dışişleri bakanlıkları iş birliği mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Avrupa ve uluslararası yaptırımlar eleştirisi

Lavrov, Avrupa’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma girişimlerini eleştirerek, "Uluslararası hukukun normlarını zayıflatan tek taraflı yaptırım uygulamalarını kınadık. Bu durum, özellikle Ukrayna krizi kapsamında, Avrupa’nın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yapıcı girişimlerini baltalamaya çalıştığı süreçte açıkça görülmektedir. Avrupa, uluslararası ekonomik ve mali ilişkilerde daha önce geçerli olan tüm makul norm ve ilkeleri aşarak, Batı tarafından yakın zamana kadar dokunulmaz ilan edilen mülkiyete müdahale etmektedir" ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk ve nükleer müzakereler

İran’ın nükleer programına ilişkin arabuluculuk rolü konusunda Lavrov, "Bu arabuluculuk rolünü dayatmıyoruz, ancak sürecin başlıca tarafı olan İran, böyle bir hizmete ihtiyaç duyulduğuna karar verirse ve Tahran’ın diğer muhatapları da buna itiraz etmezse, elbette biz buna hazırız" dedi. Lavrov ayrıca UAEA üyesi olarak İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını desteklediklerini belirtti.

