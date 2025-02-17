Arap Birliği, 20 Şubat'ta Riyad'da Filistin İçin Toplanıyor

Arap Birliği, 5 Arap ülkesinin Filistin meselesini görüşmek üzere 20 Şubat'ta Riyad'da toplanacağını açıkladı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Kahire'de düzenlenecek acil Arap Birliği Zirvesi öncesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da beş Arap ülkesinin katılımıyla bir toplantı yapılacağını belirtti.

Zeki, bu toplantı ile birlikte 27 Şubat'ta Kahire'de yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi'nin birkaç gün erteleneceğini duyurdu. Riyad'daki toplantıya Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) katılacak.

Zeki, toplantının, Gazze‘deki savaşın başlangıcından (7 Ekim 2023) bu yana bu ülkelerin koordineli çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirileceğini vurguladı.

Filistin'in de davet edilmesinin mümkün olduğunu belirten Zeki, bu ülkelerin Mısır’ın zirveye sunacağı fikirler ve öneriler üzerinde kendi aralarında koordinasyon sağlamak için bir araya geldiğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 27 Şubat'ta Kahire'de düzenlenecek zirvenin Arap Birliği Genel Sekreterliği ve zirvenin mevcut başkanı Bahreyn Krallığı ile koordineli olarak yapılacağını duyurdu.

Zirve düzenlenmesi kararının, Filistin meselesindeki yeni ve ciddi gelişmeleri ele almak üzere Filistin tarafından yapılan talep ve Mısır’ın son günlerdeki istişareleri sonucu alındığı bildirildi. Bu zirvenin, Filistin meselesindeki acil gelişmelerin ele alınması için önemli bir fırsat sunacağı vurgulandı.