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Arap Birliği Dışişleri Bakanları İstanbul'da Kritik Toplantıda Bir Araya Geldi

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İstanbul'da İsrail ve İran arasındaki gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü toplantı düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 23:33
Arap Birliği Dışişleri Bakanları İstanbul'da Kritik Toplantıda Bir Araya Geldi

Arap Birliği Dışişleri Bakanları İstanbul'da Toplandı

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İstanbul'daki olağanüstü toplantısı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantının süresi yaklaşık 1 saat olarak belirlendi ve diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantı basına kapalı şekilde yapıldı.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu için İstanbul’da bir araya gelerek, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılar ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek İİT DBK 51. Oturumu’na katılacak.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İsrail'in İran'a...

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da düzenlediği toplantının akabinde basına açıklamada bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İsrail'in İran'a...

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da düzenlediği toplantının akabinde basına açıklamada bulundu.

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