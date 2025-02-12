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Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Trump'a Filistin Uyarısı: 'Kriz Haline Gelecektir'

Arap Birliği Genel Sekreteri, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planının uluslararası bir kriz yaratacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:30
Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Trump'a Filistin Uyarısı: 'Kriz Haline Gelecektir'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme planının uluslararası bir krize yol açacağı uyarısında bulundu. Ebu Gayt, Dubai'de düzenlenen 12. Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistinlilerin topraklarından göç ettirilmesi konusundaki her türlü plana karşı olduklarını belirtti.

İki taraf arasındaki çözümün önemine vurgu yapan Ebu Gayt, "Filistinlileri yerinden etme planı tüm dünya için bir sorun yaratacaktır. Bu sadece insani gelişimin taşımayacağı bir adaletsizlik değil, aynı zamanda uluslararası bir sorun ve kriz haline gelecektir. Bu, dünyanın herhangi bir yerinde ve diğer halklara yönelik olarak yaşanabilecek etnik temizlik için tehlikeli bir emsal teşkil edecektir." dedi.

Öte yandan, Trump, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" belirtmiş ve Gazze'deki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmeleri gerektiğini savunmuştu. Ayrıca, Trump, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierasına dönüştürmeyi istediğini" ifade etmişti.

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