İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez

İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman’da görev yapan gazetecilere yönelik polis şiddetini kınadı; olayın incelenmesini ve tekrarlanmaması için adım atılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:01
İnternet Gazetecileri Cemiyeti olay yerindeki müdahaleyi kınadı

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman’da bir polis memurunun yaşamına son verdiği olayda bölgedeki basın mensuplarına karşı uygulanan şiddeti sert sözlerle eleştirdi.

Altınşehir Mahallesi’nde yaşanan olayda, bilgi almak üzere bölgede bulunan Anadolu Ajansı muhabirleri O.P. ve A.G., görevlerini sürdürürken polisler tarafından ağır fiziksel saldırıya maruz kaldı.

Akbilek, görev başındaki gazetecilere yönelik her türlü fiziksel müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, basının görevini engellemenin kamuoyunun haber alma hakkını zedelediğini belirtti.

Akbilek şu noktalara dikkat çekti: Basın mensupları suçlu değil, sahada görevini yapan emekçilerdir. Kim tarafından yapılırsa yapılsın, bu tür müdahalelerin karşısında durmanın İGC'nin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Olay anındaki duygusal tepkilerin anlaşılabileceğini ifade eden Akbilek, yine de yetki sınırlarına, hukuka ve mesleki saygıya uyulmasının zorunlu olduğunu; yaşananların incelenmesini, gerekli değerlendirmelerin yapılmasını ve benzer olayların tekrarlanmaması için adım atılmasını beklediklerini dile getirdi.

