Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki

Başkan Mustafa İşeri olayı kınadı: "Bu, basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir"

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Anadolu Ajansı Adıyaman muhabirleri O.P. ve A.G.'nin haber takibi sırasında polisler tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Adıyaman'da haber görüntüsü almaya çalışan AA muhabirlerine yönelik müdahalenin basın camiasında büyük tepki uyandırdığını belirten İşeri, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İşeri, yaptığı yazılı açıklamada, "Görevi başında kamuoyunu bilgilendirmek için çalışan Anadolu Ajansı muhabirlerimizin polis memurları tarafından darp edilmesi kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Başkan İşeri, polisin görevi yapan basın emekçilerine tekme ve yumrukla saldırmasının anlaşılır bir gerekçesi olmadığını belirterek, bu olayın sadece iki gazeteciye yönelik bir saldırı olmadığını, basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olduğunu söyledi.

İşeri, olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek gerekli hesabın sorulması gerektiğini kaydetti ve "Basın mensuplarına yönelik hiçbir baskı, saldırı ya da engelleme kabul edilemez" dedi.

Son olarak, meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileten İşeri, basın mensuplarının çalışma şartlarının güvence altına alınması gerektiğini belirterek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

