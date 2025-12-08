Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, bölgedeki ulaşımda aksama riski oluştu.

Etki Altındaki Güzergâhlar

Özellikle D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler güçlük çekti. Yüksek kesimlerde yağış ve sis etkisini artırdı.

Trafik Uyarıları

Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılıyor. Kritik noktalarda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri yol kullanıcılarını bilgilendiriyor ve tedbirlere uyulması isteniyor.

