Arap Birliği'nden Lübnan'da 'Silahlar Devlet Tekeli' Hamlesine Destek Arap Birliği, Hüsam Zeki aracılığıyla Lübnan'da silahların devlet tekeline alınması çabalarını desteklediğini ve bölgesel destekte bulunma çağrısı yaptığını açıkladı. Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:13





Arap Birliği Lübnan'da 'silahların devlet tekeli' hedefini destekledi Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki: Ordunun güçlendirilmesi ve devlet otoritesinin sağlanması öncelik Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Lübnan devletinin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini sağlaması ve silahların devlet tekeline alınması çabalarına destek verdiklerini açıkladı. Zeki, Kahire Ahbariyye kanalına verdiği röportajda, 'Lübnan hükümetinin silahlı varlığı ordu ile sınırlandırmak için Lübnan ordusuna plan hazırlama görevi vermesinin, Arap Birliği zirvelerinin kararlarıyla tamamen örtüştüğünü' ifade etti. Zeki, Arap Birliği'nin siyasi bir örgüt olduğunu ve doğrudan askeri destek araçlarına sahip olmadığını vurgulayarak, ordunun yararına bölgesel ve uluslararası desteği harekete geçirmek için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Beyrut ziyaretinde Arap Birliği’nin Lübnan ile dayanışmasını yineleyen Zeki, bu dayanışmanın Lübnan’ın ABD arabuluculuğunda İsrail’e baskı yapma ve İsrail’in Lübnan’ın egemenliğini ihlal etmesini durdurma taleplerini desteklemek anlamına geldiğini söyledi.

Zeki, Lübnan siyasetinde silahların yalnızca devlete ait olması ilkesine ilişkin farklılığın hedeflerde değil uygulama yönteminde olduğunu belirterek, Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinde Berri'nin uygulama ve zamanlamaya ilişkin bazı pratik notları olduğunu aktardığını ifade etti.

Yetkili, yaptığı görüşmelerin mezhepsel söylemlere karşı ortak bir anlaşma sağlanması, gerilimin azaltılması ve her türlü siyasi veya mezhepsel kışkırtmanın durdurulması gerektiğini gösterdiğini belirterek, 'Herkesin farkında olduğu üzere, bu tür söylemler Lübnan’ı tehlikeli çıkmazlara sürükleyebilir, ülkenin böyle bir durumla karşılaşmasını istemiyoruz' diye konuştu.

Hüsam Zeki, 21 Ağustos'ta da Lübnan'ın silahların yalnızca devletin elinde toplanması kararını desteklediklerini bildirmişti. Zeki, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından, 'Kimse Lübnan'ın iç çekişmeler nedeniyle istenmeyen sonuçlara sürüklenmesini istemiyor. Cumhurbaşkanı Avn'a bu ziyaretin amacının; Arap Birliğinin Lübnan'da devlet otoritesinin sağlanması ve silahların yalnızca devletin tekelinde olması ilkesini desteklediğini teyit etmek olduğunu anlattım.' ifadelerini kullanmıştı.

Beyrut ziyaretinde Zeki, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ve Genel Kurmay Başkanı Rudolph Heykel ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Karar süreci ve tepkiler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine 'ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen' ABD önerisini sunmuştu.

Silahların devlet tekeline alınması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, 'orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama' görevi vermişti.

Hizbullah kanadından tepkiler de geldi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, 'İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini' ifade etti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada ise Nevvaf Selam hükümetinin kararının 'Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı' iddia edilerek, bu kararla 'büyük bir hata yapıldığı' savunuldu.

Bakanlar Kurulu sonrası Enformasyon Bakanı Paul Markus yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini belirtti ve 'Toprakların tamamında, Hizbullah dahil, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık.' dedi.