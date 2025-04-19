Arap Dünyası 'BilAraby Zirvesi'nde Arapça'ya Destek Arıyor

Katar başta olmak üzere Arap dünyasının dört bir yanından kuruluşlar, Arapça diline destek vermek amacıyla "BilAraby Zirvesi"'nde bir araya geldi.

Arapça konuşan topluluklar arasında tarihsel bağları güçlendirmek, entelektüel bir ortam yaratmak ve yaratıcı düşünceyi teşvik etmek üzere düzenlenen BilAraby Zirvesi, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Katar Vakfı (Qatar Foundation) tarafından Eğitim Şehri'nde gerçekleştirilen zirveye, Arap dünyasının dört bir yanından katılımcılar iştirak etti.

Dünya genelinden 700’ü aşkın öğrenci, girişimci, akademisyen ve sanatçı, iki gün süresince sergilenen konferanslar, atölye çalışmaları ve etkileşimli etkinliklerle bir araya geldi. Sürdürülebilirlikten yapay zekâya, tıptan programlamaya, sanattan kültüre kadar çok çeşitli panel ve oturumların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Zirvede, ünlü Tunuslu sanatçı Lotfi Bouchnak, Yemenli blog yazarı Fidaa Al-Khashi ve Mısırlı sanatçı Mustafa Said de sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar sundu.

"Fikirlerin bir sesi ve yankısı vardır" sloganıyla yola çıkan BilAraby Zirvesi'nde, Arapça konuşan bireylerin başarı hikâyeleri paylaşılarak kültürel etkileşim ve Arapçanın canlı bir dil olarak korunmasına vurgu yapılıyor.

Arap ve İslam kültürel mirasını korumayı hedefleyen zirve, çağın gereklerine uygun yenilikçi çözümlerle toplumsal sorunlara yanıt bulmayı amaçlıyor. Aynı zamanda Arapça içeriklerin uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesini sağlamaya yönelik çabalar içeriyor.

Katar başta olmak üzere Arap dünyasının dört bir yanından kuruluşlar Arapça diline destek için "BilAraby Zirvesi"nde bir araya geldi. Arapça konuşan topluluklar arasında tarihsel bağları güçlendirmek, entelektüel bir ortam oluşturmak ve yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen BilAraby Zirvesi, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Katar başta olmak üzere Arap dünyasının dört bir yanından kuruluşlar Arapça diline destek için "BilAraby Zirvesi"nde bir araya geldi. Arapça konuşan topluluklar arasında tarihsel bağları güçlendirmek, entelektüel bir ortam oluşturmak ve yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen BilAraby Zirvesi, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.