Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Mısır, İİT, Arap Birliği ve KİK, BM Genel Kurulu'nun New York Bildirgesi'ni 142 ülkenin desteğiyle onaylamasını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 02:12
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 02:12
Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Mısır ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamada 142 ülke karara 'evet' verirken, 10 ülke 'hayır' oyu kullandı ve 12 ülke çekimser kaldı. Kararın kabulü, Arap dünyası ve ilgili kuruluşlar tarafından uluslararası bir mutabakat işareti olarak değerlendirildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, tasarının Genel Kurul'da kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı bildirildi. Açıklamada, kararın Filistin halkının 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkı yolunda uluslararası bir uzlaşıyı yansıttığı vurgulandı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da karardan memnuniyet duyduğunu belirterek, oylamanın birçok ülkenin eylül ayında Filistin devletini resmi olarak tanıma kararlarıyla örtüştüğünü kaydetti.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya, bildirgenin Suudi Arabistan ve Fransa öncülüğünde sunulmasını övgüyle karşılayarak, bunun Filistin halkının acılarına son verme yönündeki toplu iradeyi yansıtan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, tasarının 142 ülke tarafından kabul edilmesinin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkı başta olmak üzere meşru haklarına yönelik geniş çaplı uluslararası desteğin güçlü bir kanıtı olduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası toplumun Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden başlaması ve kararların uygulanması için çalışması çağrısı yapıldı.

Mısır ayrıca, bu hedefe ancak Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'in ihlallerine son verilmesi ve Filistin halkını göçe zorlamak için açlık ve ablukayı silah olarak kullanmanın durdurulmasıyla ulaşılabileceğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

İİT, kararın kabulünü 'tarihi' olarak nitelendirerek bunun işgalin sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yönünde uluslararası bir konsensüs olduğuna işaret etti. Kuruluş, karara evet diyen tüm ülkelere teşekkür ederek bu ülkelerin barışa, adalete ve uluslararası meşruiyete destek verdiğini kaydetti.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreterliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, kararın Temmuz ayında Suudi Arabistan ve Fransa öncülüğünde kabul edilen New York Bildirgesi'ne daha fazla güvenilirlik ve uluslararası ağırlık kazandırdığını belirtti. Ruşdi, tasarının onaylanmasının Filistin devletinin kurulmasına yönelik uluslararası desteğin gücünü yansıttığını ve 22 Eylül'de yapılacak BM zirvesinin önünü açtığını söyledi.

Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK)

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, kararı bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım ve Filistin halkının acılarının sona erdirilmesi ile meşru haklarına kavuşması yönünde bir umut ışığı olarak nitelendirdi.

BM Genel Kurulu Oylaması ve Bildirgenin Hedefi

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan tasarı, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor. BM Genel Kurulu'ndaki oylamada karar 142 evet, 10 hayır, 12 çekimser şeklinde sonuçlandı.

