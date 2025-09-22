Arap Ülkeleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i Tanımasını Memnuniyetle Karşıladı

Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladı; iki devletli çözüm çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:41
Arap ülkelerden İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanımasına tepki

Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladı. Açıklamalarda, adımların bölgesel ve uluslararası barış çabalarını desteklediği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Riyad'ın İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanımasından memnuniyet duyduğu belirtildi. Açıklamada bu adımın, dost ülkelerin barış sürecini destekleme ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı iki devletli çözümü ilerletme konusundaki ciddi kararlılığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu kararın daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasını teşvik edeceği ve ilgili ülkelere, Filistin halkının topraklarında barış içinde yaşama özlemlerine katkıda bulunacak daha olumlu adımlar atma çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Katar ve Bahreyn'in değerlendirmeleri

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada bu tanımaların Filistin halkının meşru hakları için bir zafer olduğunu belirtti ve adımların uluslararası meşruiyet ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Katar, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan tüm ülkelere uluslararası hukuka bağlılıklarını yansıtan benzer adımlar atma çağrısı yaptı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu tanımaları, iki devletli çözüme ulaşmayı amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaları ilerletmek için önemli bir girişim olarak nitelendirdi. Bahreyn, bu adımların Orta Doğu'da barış sürecini canlandırma ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkını garanti altına alma amacını taşıdığını belirtti.

Bölgeden gelen diğer tepkiler

Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Umman ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de daha önce yaptıkları açıklamalarda, özellikle İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma adımlarından duydukları memnuniyeti ifade etmişti.

