Arap Ülkelerinden İsrail'e Suriye Kınaması

Arap Birliği'nden Ortak Tepki

Arap Birliği Konseyi, Kahire'de düzenlenen toplantısında, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi ele geçirmesini kınadı. Toplantıya, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin daimi temsilcileri katıldı.

Toplantının Amacı

Arap Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, bu toplantının amacı, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri ile Suriye toprakları üzerindeki genişleme girişimine karşı bir tutum geliştirmekti. Toplantıda alınan karar, İsrail'in bu eylemlerini 1974 yılında imzalanan Suriye ile İsrail arasındaki anlaşmaya aykırı olarak değerlendirdi.

Uluslararası Kararlara Vurgu

Açıklamada, Suriye ile İsrail arasında 1974 yılında yapılan anlaşmanın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 350 sayılı kararına göre hâlâ geçerli olduğu vurgulandı. Golan Tepeleri'nin Arap Suriye toprakları olduğu ve öyle kalacağı ifade edildi.

İsrail'in Daveti

Bunun yanı sıra, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası kararlara bağlı kalmasının gerektiği belirtilerek, özellikle BMGK'nin 1981 tarihli 497 sayılı kararına atıfta bulunularak, Golan bölgesinden derhal çekilmesi çağrısında bulunuldu.

BMGK Toplantısı İçin Hazırlık

Arap Birliği Konseyi'nin aldığı karara göre, New York'taki bir Arap heyeti, 8 Aralık'tan bu yana Suriye topraklarını işgal eden İsrail'in uluslararası güvenliği tehdit eden eylemleri üzerine BMGK'yi toplamak için harekete geçecek.

İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Kontrolü

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın direktifleri doğrultusunda, 8 Aralık'ta işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan tampon bölgeye giriş yaptı. 1967'den bu yana Suriye'ye ait olan bu bölge, 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile belirlenen sınırlar dahilinde silahlandırılmaması gereken bir alan olarak tanımlanmıştı.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, bu işgalin geçici olduğuna dair ifadeler kullanmıştı.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeye girişiyle ilgili görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.