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Arap Ülkelerinden Kartalkaya Otel Yangınına Taziye Mesajları

Suudi Arabistan ve Katar, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 01:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 01:47
Arap Ülkelerinden Kartalkaya Otel Yangınına Taziye Mesajları

Arap Ülkelerinden Taziye Mesajları

Suudi Arabistan ve Katar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Suudi Arabistan'dan Başsağlığı Mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "Bolu'da bir tatil yerinde yangın çıktığı ve bunun sonucunda ölü ve yaralıların olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendik." dedi.

Kral, "Zatıalinize, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkına en derin ve en samimi başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Allah'tan Türkiye'yi her türlü kötülük ve zarardan korumasını temennisinde bulundu.

Katar'dan Taziye Telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Katar Emirlik Divanı'nın yaptığı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Al Sani, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Daha Fazla Destek

Ayrıca, Bahreyn, Mısır, Cezayir, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Kuveyt ve Filistin gibi diğer Arap ülkeleri ile Hamas da Türkiye'ye taziyelerini iletmişti.

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