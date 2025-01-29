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Araştırma: Bitki ve Hayvan Türlerinde Genetik Çeşitlilik Kaybı Devam Ediyor

Yapılan araştırma, birçok hayvan ve bitki türünün genetik çeşitliliğini kaybettiğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:48
Araştırma: Bitki ve Hayvan Türlerinde Genetik Çeşitlilik Kaybı Devam Ediyor

Genetik Çeşitlilikte Şaşırtıcı Düşüş

Çeşitli etkenler sayesinde genetik çeşitliliğini kaybeden bitki ve hayvan türleri üzerine yapılan araştırmada, 1985-2019 yılları arasında 628 farklı tür incelendi. Farklı üniversitelerin bilim insanlarının yürüttüğü bu çalışma, kuşlar ve memeliler başta olmak üzere türlerin yaklaşık üçte ikisinin genetik çeşitliliğinde belirgin bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Çevresel Etkenler ve Uyum Sorunları

Araştırmacılar, genetik çeşitlilik kaybının küresel bir sorun olduğunu ve doğa olayları, hastalıklar ile tarım uygulamaları gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğunu ifade etti. Bunun sonucunda birçok türün, çevresel değişikliklere uyum sağlamakta zorlandığını vurguladı.

Uygulamalar ve Gelecek Stratejileri

Sydney Üniversitesinde koruma biyoloğu olarak çalışan Catherine Grueber, “Şaşırtıcı bir eğilim olarak, risk altında olmadığı düşünülen birçok tür arasında bile genetik çeşitliliğin azaldığını gördük.” diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Araştırmacılar, çevresel koşulları iyileştirmek ve popülasyon büyüme oranlarını artırmak için uygun stratejilerin genetik çeşitliliği korumada etkili olabileceğine işaret etti.

Bulunan bu veriler, doğanın korunması adına atılacak adımların önemine işaret ederken, araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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