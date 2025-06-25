Ardahan'da 13 Yıllık Husumet Son Buldu: İki Aile Barıştı

Ardahan'da 13 Yıllık Husumet Son Buldu

Ardahan'da 2012 yılında başlayan husumet, Vali Hayrettin Çiçek ile kanaat önderlerinin çabalarıyla sona erdi. Merkeze bağlı Kocaköy köyünde yaşayan Felek ve Baranalp aileleri arasında yıllar süren bir düşmanlık, barış yemeği ile nihayet noktalandı.

Vali Çiçek'in Katılımıyla Barış Yemeği Düzenlendi

Barış yemeği, köyde Zeki Baranalp'ın evinin önünde gerçekleştirildi. Her iki ailenin fertleri, Diyanet-Sen Ardahan Temsilcisi ve din görevlisi İbrahim Yıldız’ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından el sıkışarak barışma kararı aldılar.

Vali Çiçek: "Bu durum bizleri de mutlu etti"

Programda konuşan Vali Çiçek, "Güzel bir program dolayısıyla bir araya geldik. Geçmişte belli sebeplerle aralarına küslük giren bu iki aile, kardeşlik hukukunu yeniden yeşertmek adına irade gösterdiler. Bu durum bizleri de çok mutlu etti. Küsleri barıştırmak, bizim açımızdan çok büyük ve hikmetli bir olay. Bunun sevabını herkese nasip etsin,” dedi.

Başta Muhtara Teşekkürler

Husumetli iki ailenin barışmasına katkı sunan başta köy muhtarı olmak üzere herkese teşekkür eden Vali Çiçek, barış ortamının kalıcı olması temennisinde bulundu.

Programa ailelerin yanı sıra Ardahan İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Müftüsü Adem Karadeniz ve İl Genel Meclis Üyeleri de katıldı. Kocaköy köyü Muhtarı Özbay Baranalp, Vali Çiçek ve kanaat önderlerine destekleri için bir kez daha teşekkür etti.

Ardahan'da merkeze bağlı Kocaköy köyünde yaşayan Felek ve Baranalp aileleri arasında 2012'de çıkan, daha sonraki süreçlerde de 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle devam kavgalar nedeniyle başlayan husumet, Vali Hayrettin Çiçek (solda) ile kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı. Köydeki Zeki Baranalp'ın evinin önünde düzenlenen barış yemeğine iki ailenin üyeleri katıldı.

Ardahan'da merkeze bağlı Kocaköy köyünde yaşayan Felek ve Baranalp aileleri arasında 2012'de çıkan, daha sonraki süreçlerde de 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle devam kavgalar nedeniyle başlayan husumet, Vali Hayrettin Çiçek (solda) ile kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı. Köydeki Zeki Baranalp'ın evinin önünde düzenlenen barış yemeğine iki ailenin üyeleri katıldı.