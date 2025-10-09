Ardahan'da Ahır Yangını: 23 Hayvan Telef Oldu, 15'i Küçük

Ardahan'ın Akyaka köyünde Rasim Y'ye ait ahırda çıkan yangında 15'i küçük olmak üzere 23 hayvan telef oldu; ev ve ahırda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 17:30
Merkeze bağlı Akyaka köyünde Rasim Y'ye ait ev ve ahırda yangın çıktı

Ardahan'ın Merkeze bağlı Akyaka köyü'nde, Rasim Y'ye ait ev ve ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında 15'i küçük, toplam 23 hayvan telef oldu; ayrıca ev ile ahırda hasar meydana geldi.

