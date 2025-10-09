Ardahan'da Ahır Yangını: 23 Hayvan Telef Oldu, 15'i Küçük
Merkeze bağlı Akyaka köyünde Rasim Y'ye ait ev ve ahırda yangın çıktı
Ardahan'ın Merkeze bağlı Akyaka köyü'nde, Rasim Y'ye ait ev ve ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangında 15'i küçük, toplam 23 hayvan telef oldu; ayrıca ev ile ahırda hasar meydana geldi.
