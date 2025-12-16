DOLAR
Ardahan'da Başkan Demir'den Trafiğe Nefes Aldıran 100+ Araç Kapasiteli Açık Otopark

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent trafiğini rahatlatmak için 100 araç kapasiteli yeni açık otoparkı hizmete açtı; Kaptanpaşa, Karagöl ve İnönü hedefte.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:52
Ardahan'da Başkan Demir'den Trafiğe Nefes Aldıran Açık Otopark Hizmete Girdi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent içi sıkışık araç trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen yeni açık otoparkın hizmete başladığını açıkladı. 100 araç ve üstü kapasiteli otopark, vatandaşlardan da büyük beğeni topladı.

Demir, göreve başladığı ilk günden itibaren trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik projeler üzerinde çalıştığını belirtti. Daha önce hizmete açılan kapalı otoparkın ardından, kent merkezinde park sorununun çözümüne katkı sağlayacak bu açık otoparkın yapımı tamamlandı.

Cadde ve sokaklarda sağlı sollu gelişi güzel park eden sürücüler, yeni otoparktan dolayı Başkan Demir'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Demir'in Açıklaması

Başkan Demir sosyal medya hesabından şunları söyledi: "İlk açık otoparkımız, hizmet vermeye başlamıştır. Kaptanpaşa, Karagöl ve İnönü mahallelerimizde en az ikişer tane açık veya kapalı otopark yapmak zorundayız. İlkini yaptık. Birde duyurumuz olacak değerli hemşerilerim; bu üç Mahallemizde, satılık veya kiralık arsa arıyoruz, otopark olarak düzenleyeceğiz. Ana caddelerimizde çift taraflı park yapma uygulamasına son vereceğiz. Galericilerimizin siteye çıkması ile beraber otopark olayını da düzene sokacağız"

Hedef: Ana caddelerde çift taraflı park etme sorununu ortadan kaldırmak ve mahallelerde düzenli otopark altyapısı oluşturmak.

BAŞKAN DEMİR’DEN TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK PROJE. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

BAŞKAN DEMİR’DEN TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK PROJE. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

