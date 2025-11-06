Ardahan'da Bataklığa Saplanan İnek Aras Edaş Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Ardahan’ın Hanak ilçesi Ortakent'te bataklığa saplanan inek, Aras Edaş arıza ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yara almadan kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:18
Müdahale ve Sonuç

Olay, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Ortakent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan köy merasında otlarken bataklığa saplandı.

Bataklığa saplanan inek olduğu yere yığılıp kaldı. Ortakent Mahallesinde arızaya giden Aras Edaş ekipleri, arazide çamura saplanmış bir ineği fark etti.

Ekipler halat bağlayarak 1 saatlik uğraş sonucu ineği bulunduğu yerden yara almadan kurtardı.

Aras Edaş ekipleri, hayvan sahiplerini bu gibi yerlerden geçerken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İnek, sahibine teslim edilmek üzere köye gönderildi.

