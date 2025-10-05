Ardahan'da Devrilen Otomobil: 4 Kişi Yaralandı

Ardahan'da devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza Yukuşdiki köyü mevkiinde meydana geldi

Ardahan'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Ardahan-Artvin kara yolunun Yukuşdiki köyü mevkisinde gerçekleşti.

Sürücü Reşat Y'nin kullandığı 08 AAN 876 plakalı otomobil, iddialara göre kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde müdahalede bulundu.

Kazada sürücü Reşat Y ile araçtaki M.Y, B.H.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.