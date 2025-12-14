DOLAR
Ardahan’da Emniyete 20 Yeni Araç Törenle Hizmete Girdi

Ardahan’da İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 20 yeni araç, emniyet müdürlüğü önündeki törenle hizmete alındı; Vali Hayrettin Çiçek destek için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:22
İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen araçlar emniyet güçlerinin kullanımına sunuldu

Ardahan’da emniyet teşkilatına tahsis edilen yeni araçların hizmete girmesi nedeniyle bir tören düzenlendi. 20 yeni araç, emniyet hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla kentte göreve başladı.

Tören, emniyet müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Araçların teslimatını sağlayan İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yürütülen program kapsamında, araçlar güvenlik birimlerine teslim edildi.

Törene katılan Vali Hayrettin Çiçek, teslim edilen araçları tek tek inceleyerek, bunların güvenlik hizmetlerine sağlayacağı katkıya dikkat çekti ve araçların kente hayırlı olmasını diledi.

Vali Çiçek törende şu ifadeleri kullandı: ’’Emniyet ve asayiş hizmetlerinin ilimizin her noktasında daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacak bu araçların kazandırılmasındaki destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.

