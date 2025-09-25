Ardahan'da Hayvan Ticareti Dolandırıcılığı: 4 Tutuklama

Ardahan merkezli operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı; jandarma çok sayıda senet, çek, pasaport ve silah ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:08
Ardahan merkezli hayvan ticaretinde dolandırıcılık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Ardahan merkezli yürütülen soruşturmada, Kars, Erzurum ve Erzincan illerinde hayvan ticareti üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, çok sayıda mağdur tespit edildi.

Fiziki ve teknik takip sonrası operasyon

Ekiplerin 6 aylık fiziki ve teknik takibinin ardından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma işlemlerinin ardından bir kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Ele geçirilen deliller

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada şu delillere el konuldu: 17 senet, 1 milyon lira değerinde çek, 2 ruhsatsız av tüfeği, muşta, bıçak, 7 fişek, 81 hayvan pasaportu, 20 basıma hazır hayvan küpesi, 14 cep telefonu, 1 alacak-verecek defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 800 lira ile bir miktar döviz.

Jandarma, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili mağdur sayısının 42 kişi olarak belirlendiğini açıkladı. Tahkikat kapsamında elde edilen belgeler ve dijital veriler üzerinden soruşturma derinleştiriliyor.

Gelişmelerle ilgili adli süreç ve jandarmanın yürüttüğü incelemeler takip ediliyor.

