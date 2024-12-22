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Ardahan'da Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Ardahan'da tipi etkisini kaybederken, kara yollarında karla mücadele çalışmaları hız kazandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:18
Ardahan'da Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Ardahan'da Karla Mücadele Çalışmaları Hızlandı

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında etkisini kaybeden tipi sonrası karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda yer yer aksamalara neden oluyor.

Özellikle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde, Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele faaliyetlerine hız verildi.

Çalışmalarını Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkisinde yoğunlaştıran 7 araçlık ekip, yollarda genişletme çalışması yaparak sürücülerin güvenliğini sağlamak için çaba harcıyor. Ekipler, özellikle çalışmanın yapıldığı noktalarda yoğun buzlanma olduğuna dikkat çekerek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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