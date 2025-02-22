Ardahan'da Karla Mücadele: Okul ve Kurumlar Temizleniyor

Ardahan'da Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezindeki yolları ve okulların bahçelerini beyaz örtüyle kapladı. İl Özel İdaresi ekipleri, bu kapsamda kapsamlı bir karla mücadele çalışması yürütmekte.

Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

Kentte son üç gündür süren yağış sebebiyle, 26 kurumun bahçesi ve ana yol bağlantıları ekiplerce kardan temizlendi. Ekipler, pazartesi günü açılacak okulların hazırlıklarını hızlandırmak amacıyla yoğun bir tempoda çalışmakta.

Yetkililerden Açıklama

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür karla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Emin, başta okul bahçeleri olmak üzere birçok kurumun bahçe ve yollarına müdahalede bulunduklarını vurguladı.

Vali’nin Talimatı ile Çalışmalar Başladı

Çalışmaların Vali Hayrettin Çiçek’in talimatı ile gerçekleştiğini ifade eden Emin, ekiplerin karla mücadelesinin ardında, şehirdeki eğitim ve sosyal yaşamın devamlılığını sağlamak amaçlandığının altını çizdi.