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Ardahan'da Kuyumcuya Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Yakalandı

Ardahan'da kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 22:15
Ardahan'da Kuyumcuya Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Yakalandı

Ardahan'da Sahte Altın Satışına Operasyon

Ardahan'da bir kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 3 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri bir kuyumcuda gerçekleşen sahte altın küpe satışına ilişkin çalışmalar başlattı. Ekipler, bu operasyon çerçevesinde Ş.C.'yi elindeki sahte küpeyi satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Devam eden soruşturma sonucunda, Ardahan-Artvin kara yolunda durdurulan bir araçta 16 sahte altın küpe, birer bileklik ve kolye, ayrıca 17 bin 600 lira ile 22 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, Ardahan'dan önce Elazığ, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bulundukları tespit edildi. Şu anda şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmektedir.

Ardahan'da kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin...

Ardahan'da kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin Ardahan-Artvin kara yolunda durdurulan bir araçta ise 16 sahte altın küpe, birer bileklik ve kolye ile 17 bin 600 lira ve 22 sentetik hap ele geçirildi.

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