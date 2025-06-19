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Ardahan'da Öğrenciler Gazze'ye Destek İçin Kermes Düzenledi

Ardahan'da düzenlenen kermeste öğrenciler, Gazze halkına destek amacıyla açtıkları stantlarla yardım topladı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 13:32
Ardahan'da Öğrenciler Gazze'ye Destek İçin Kermes Düzenledi

Ardahan'da Kermes İle Gazze'ye Destek

Ardahan'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğrenciler, İsrail saldırıları altındaki Gazze halkına yardım etmek amacıyla anlamlı bir kermes düzenledi.

Nehirden Denize Özgür Filistin Sloganı

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla Milli Egemenlik Parkı’nda, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganıyla açılış gerçekleştirildi. İl Müftüsü Adem Karadeniz’in dua etmesiyle başlayan kermes, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

Vali Çiçek’ten Teşekkür

Açılışta konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Burada Ardahanlıların el emeğiyle hazırlanan güzel ürünler sergilendi. Biz de bunlardan tattık. Hayır işimizi yaptık. Allah hayırlarını kabul etsin," dedi.

Yoğun Katılım

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, kermese katılımın son derece yüksek olduğunu vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci gibi önemli isimler de etkinlikte yer aldı.

Elde Edilen Gelir Filistin'e Gönderilecek

Bütün gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin’e gönderileceği belirtildi. Kermesin bir gün süreceği ifade edildi.

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde öğrenciler, İsrail'in saldırıları altındaki...

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde öğrenciler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına yardım amacıyla kermes düzenledi.

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde öğrenciler, İsrail'in saldırıları altındaki...

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde öğrenciler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına yardım amacıyla kermes düzenledi.

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