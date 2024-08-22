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Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Ardahan'da yapılan bir operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:57
Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Ardahan'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Ardahan'da düzenlenen bir operasyonda, bir evde ruhsatsız bir tabanca ve iki tüfek ele geçirildi. Olay, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin kent merkezinde olayla ilgili ihbar alması üzerine gerçekleşti.

Arama İşlemleri

Jandarma ekipleri, ihbar doğrultusunda belirtilen adreste arama yaptı. Aramada, bir ruhsatsız tabanca, iki tüfek ve bu silahlara ait toplam 29 fişek bulundu.

Gözaltı İşlemi

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak ev sahibi gözaltına alınarak, yasal işlemlere başlandı.

Ardahan'da bir evde ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 2...

Ardahan'da bir evde ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve bu silahlara ait 29 fişek ele geçirildi.

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