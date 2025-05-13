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Ardahan'da Sis, Sağanak ve Kar Etkisi

Ardahan'da yüksek kesimlerde sis, sağanak ve kar etkili oluyor. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 22:07
Ardahan'da Sis, Sağanak ve Kar Etkisi

Ardahan'da Hava Koşulları Zorlu

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, karla karışık yağmur ve kar vatandaşlar için zorlu anlar yaşatıyor. Gün boyunca devam eden sağanak yağış, kentin yüksek kesimlerinde yoğun sisle birleşerek görünürlüğü olumsuz etkiliyor.

Şavşat Kara Yolunda Görüş Mesafesi Düşüyor

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun 2640 rakımlı Sahara mevkisi'nde sağanak ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça azaldı. Yolun Yaylalar mevkisi'nde ise yer yer kar ve karla karışık yağmur etkisini hissettiriyor.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde özellikle sisin görüş mesafesini daha da düşürebileceği uyarısında bulunarak, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve yağmur görüldü, kimi bölgelerde görüş mesafesi...

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve yağmur görüldü, kimi bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve yağmur görüldü, kimi bölgelerde görüş mesafesi...

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve yağmur görüldü, kimi bölgelerde görüş mesafesi düştü.

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