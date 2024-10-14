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Ardahan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:46
Ardahan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Ardahan'da Tarihi Eser Kaçakçılığını Engelleme Çabası

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Operasyon Detayları

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, tarihi eserleri yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları tespit edilen 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde:

  • 8 adet firavun figürü
  • 58 adet bronz sikke
  • 2 adet haç figürü
  • 5 adet insan figürlü obje
  • 1 adet oval taş
  • 1 adet ruhsatsız tabanca ve 46 fişek
  • 1 adet dizüstü bilgisayar
  • Çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski
  • Yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör

gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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