Ardahan'da Yılkı Atları Yiyecek Aramak İçin Yola İndi

Ardahan'da doğada özgürce yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla akşam saatlerinde Güney Çevre Yoluna indi. Yolda otlamaya çalışan atlar, trafiğin aksamasına neden oldu.

Vatandaşlar İhbar Etti

Bölgeden geçen bir vatandaş, yaşanan bu olumsuzluğun önüne geçmek için atları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu esnada, bazı vatandaşların da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Bir süre yol kenarında otlayan atlar, daha sonra gözden kayboldu. Ardahan'daki bu durum, trafik güvenliği açısından endişe yarattı.

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.