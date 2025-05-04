DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.679.417,6 0,93%

Ardahan'da Yılkı Atları Yiyecek Aramak İçin Yola İndi

Ardahan'da aç kalan yılkı atları, yiyecek bulmak için Güney Çevre Yolu'na inerek trafiği aksattı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 22:23
Ardahan'da Yılkı Atları Yiyecek Aramak İçin Yola İndi

Ardahan'da Yılkı Atları Yiyecek Aramak İçin Yola İndi

Ardahan'da doğada özgürce yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla akşam saatlerinde Güney Çevre Yoluna indi. Yolda otlamaya çalışan atlar, trafiğin aksamasına neden oldu.

Vatandaşlar İhbar Etti

Bölgeden geçen bir vatandaş, yaşanan bu olumsuzluğun önüne geçmek için atları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu esnada, bazı vatandaşların da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Bir süre yol kenarında otlayan atlar, daha sonra gözden kayboldu. Ardahan'daki bu durum, trafik güvenliği açısından endişe yarattı.

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sırasında Kavga: 3 Gözaltı
2
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cesur Açıklamalar: 'Sindirme Girişimlerine Geçit Vermeyeceğiz!'
4
İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi: ABD Büyükelçiliği Önünde Kalabalık Eylem
5
Ankara'da Komşusu Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
6
İstanbul'da 'Afrikalı Çözümler' Paneli: Afrika'nın Kendi Çözümleri Vurgulandı
7
Rus Piyanist Alexander Malofeev, CSO'da Büyüleyici Bir Performans Sergiledi

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi