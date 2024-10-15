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Ardahan'daki Çöp Toplama Merkezine İl Özel İdaresi Desteği

Ardahan'da çöp sorununu çözmek için İl Özel İdaresi, belediye ile iş birliği yaparak gerekli çalışmalara başlamış durumda.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:17
Ardahan'daki Çöp Toplama Merkezine İl Özel İdaresi Desteği

Ardahan'da Çöp Sorununa Çözüm Arayışları

Ardahan'da çöp toplama merkezinde sürdürülen çalışmalara İl Özel İdaresi ekipleri aktif şekilde katılıyor. Amaç, çevre sorunlarını önlemek ve hijyen standartlarını artırmak.

Çalışmanın Gerekliliği

Yıldızlı Dağ eteklerinde yer alan çöp toplama alanında, çöplerin sağlıklı bir şekilde toplanmaması çevre kirliliğine yol açtı. Vali Hayrettin Çiçek'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışmalar, bu sorunun üstesinden gelmeyi hedefliyor.

İl Özel İdaresi'nden Açıklamalar

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde biriken çöplerin çevre kirliliğine neden olduğuna dikkat çekerek, "Kent merkezi ve bağlı köylerden gelen çöplerin bertarafı sağlanıyor. Ancak teknik imkanlarımız kısıtlı, bu sebeple destek vermek istedik" ifadelerini kullandı.

Günlük Çöp Taşınması

Emin, kent merkezinde günlük ortalama 25 kamyon çöp taşındığını belirterek, bunlardan sadece 1 veya 2'sinin köylerden geldiğini söyledi. "Bu hizmeti, zorunlu olmadığımız halde bir kamu hizmeti bilinciyle yerine getiriyoruz" dedi.

Çevre ve Hijyen Sorunları

Yapılan çalışmanın, çevre ve hijyen sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçladığını vurgulayan Emin, çöplerin doğaya yayılmasının hastalıklara neden olabileceğine işaret etti. "Yaklaşık 50 dönümlük alanda çöplerin düzenli bir şekilde toplanması gerekiyor. Yağışlar işleri zorlaştırıyor, bu sebeple makine desteği sağlayacağız" diye ekledi.

Ardahan Belediyesi sorumluluğundaki çöp toplama merkezinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri...

Ardahan Belediyesi sorumluluğundaki çöp toplama merkezinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, çevre sorunlarının önüne geçmek için çaba gösteriyor.

Ardahan Belediyesi sorumluluğundaki çöp toplama merkezinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri...

Ardahan Belediyesi sorumluluğundaki çöp toplama merkezinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, çevre sorunlarının önüne geçmek için çaba gösteriyor.

Ardahan Belediyesi sorumluluğundaki çöp toplama merkezinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri...

Ardahan Belediyesi sorumluluğundaki çöp toplama merkezinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, çevre sorunlarının önüne geçmek için çaba gösteriyor.

Ardahan Belediyesi sorumluluğundaki çöp toplama merkezinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri...

Ardahan Belediyesi sorumluluğundaki çöp toplama merkezinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, çevre sorunlarının önüne geçmek için çaba gösteriyor.

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