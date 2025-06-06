Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Şehit Yakınlarını Bayramda Ağırladı

Ardahan Emniyet Müdürü, Şehit Yakınları ile Bayramda Buluştu

Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınlarını makamında ağırladı. Bayramın getirdiği coşkuyla düzenlenen bu anlamlı buluşmaya, Şener'in eşi Zerrin Şener de katıldı.

Duygusal Bir Karşılaşma

Şener, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nı birlikte kutlamanın sevinç ve mutluluğunu paylaştıklarını belirtti. “Bu buluşmamız çok samimi ve duygusal oldu” diyen Şener, bayramın önemine vurgu yaparak, “Hepinizin bayramını tek tek tebrik ediyorum. Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Onların fedakarlığını asla unutmadık, unutmayacağız. Bayramlar, bu vefayı yaşatmak için en anlamlı vesilelerdir” şeklinde konuştu.

Bu özel etkinlik, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olunduğunu ve vefanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınlarını ağırladı.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınlarını ağırladı.