Ardahan-Şavşat Kara Yolu Kar Nedeniyle Tırlara Kapandı

Ardahan-Şavşat Kara Yolu Tır Geçişine Kapandı

Ardahan-Şavşat kara yolunda, etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Ardahan'ın yüksek noktalarında artan kar yağışı, özellikle yol üzerinde buzlanma oluşmasına neden oldu.

Sahara Mevkiinde Tır Geçişi Yasaklandı

Yolda Sahara mevkiinde tır geçişine kapatma işlemi uygulanırken, güzergahı kullanacak olan sürücülerden tedbir almaları istendi. Ekipler, kazaları önlemek amacıyla sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını salık veriyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.