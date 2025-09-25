Ardahan Valisi Çiçek: 9 Ayda 49 Operasyon, 131 Düzensiz Göçmen İşlemi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ocak ayından bu yana düzensiz göçle mücadelede 49 operasyon yapıldığını, 131 göçmene işlem uygulandığını ve 29 zanlının tutuklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:08
Vali Hayrettin Çiçek'in açıklamaları

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, valilikte düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, ocak ayından bu yana süren 9 aylık süreçte güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmalarını anlattı.

Vali Çiçek, bu süreçte düzensiz göçle ilgili toplam 49 operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 131 düzensiz göçmen ile ilgili işlem yapıldığını belirten Çiçek, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 35 şüpheliden 29'unun tutuklandığını, 6 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Çiçek, "Düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla polis ve jandarmamız üstün gayret sarf ediyor" dedi.

Vali, asayişle ilgili basını bilgilendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

