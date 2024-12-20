Ardahan ve Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Doğayı Buz Krallığına Dönüştürdü

Ardahan ve Ağrı'da Buzla Kaplı Manzaralar

Ardahan ile Ağrı’da etkili dondurucu soğuklar, doğayı adeta bir buz krallığına dönüştürdü. Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Ardahan, ağaçlarının kırağı ile kaplanmasına ve akarsuların yüzeyinin buzlanmasına neden oldu.

Göle İlçesinde Eksi 20 Derece

Ardahan'ın Göle ilçesinde ise termometreler, sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi. Bu olumsuz hava koşulları, iş yerleri ve evlerin camlarında buz oluşumuna sebep olurken, ağaçlar da kırağı ile örtüldü.

Birçok vatandaş, araçlarını soğuktan korumak amacıyla örtülerle kaplama yoluna gitti.

Ağrı'da Soğuklar Etkisini Sürdürüyor

Ağrı ilinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece seviyelerine düştü. Dondurucu soğuklar, bölgede yaşamı olumsuz yönde etkileyerek nehirlerin ve derelerin buzla kaplanmasına neden oldu. Ayrıca, ev ve iş yerlerinin camları da buz tutmuş durumda.

Özellikle Hamur ilçesinde, hayatı zorlaştıran soğuk hava şiddetli bir şekilde hissedilmektedir.