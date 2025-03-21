Ardahan ve Kars’ta Renkli Nevruz Bayramı Kutlamaları

Ardahan ve Kars'ta Nevruz Coşkusu

Ardahan ve Kars, geleneklerin yaşatıldığı ve baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı bu yıl da renkli etkinliklerle kutladı.

Ardahan'daki Kutlamalar

Ardahan'daki etkinlikler, valilik önünde gerçekleşen bir yürüyüşle başladı. Ardından, Milli Egemenlik Parkı'nda devam eden kutlamalarda katılımcılar, örste demir dövüp yumurta tokuşturma geleneğini icra etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yaptığı konuşmada Nevruz'un, insanlığın ortak dili ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu ifade etti. "Nevruz, sadece bir mevsimsel geçiş değil, kültürlerin tarihle buluşmasıdır" şeklinde konuştu.

Kutlama programında, Nevruz ateşinin yakılması ile halk oyunları ekipleri gösteri sunarken, halk ozanları unutulmaz dinletiler gerçekleştirdi. Vali Hayrettin Çiçek, programın sonunda vatandaşlarla birlikte halay çekerek bu coşkulu günü sonlandırdı.

Kars'taki Etkinlikler

Kars'ta ise il kültür ve turizm müdürlüğü tarafından tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü. Kafkas Halk Oyunları ve yenişehir ortaokulu halk oyunları ekibinin gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, nevruz ateşini yakarak örste demir dövdükten sonra, kutlamalar halay çekilerek sona erdi.

Kar yağışının da etkili olduğu bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kars'ta, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ve Yenişehir Ortaokulu halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kars'ta, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ve Yenişehir Ortaokulu halk oyunları ekibi gösteri sundu.