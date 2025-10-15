Arhavi'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 kilo 451 gram Esrarla Zanlı Tutuklandı

Arhavi'de düzenlenen operasyonda 15 kilo 451 gram kubar esrar ve 15 kök kenevir ele geçirildi; zanlı M.Ş. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:07
Jandarma ekipleri ev ve eklentilerinde arama yaptı

Artvin'in Arhavi ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla yürütülen operasyonda bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ilçede yaşayan M.Ş.'nin ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı.

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 15 kilo 451 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 60 metre sulama hortumu, 50 metre ip, kar maskesi ve cep telefonu yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

