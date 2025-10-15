Arhavi'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 kilo 451 gram Esrarla Zanlı Tutuklandı

Arhavi'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Jandarma ekipleri ev ve eklentilerinde arama yaptı

Artvin'in Arhavi ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla yürütülen operasyonda bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ilçede yaşayan M.Ş.'nin ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı.

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 15 kilo 451 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 60 metre sulama hortumu, 50 metre ip, kar maskesi ve cep telefonu yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı. Zanlıdan 15 kilo 451 gram kubar esrar ile 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.