Arıtılmış Atık Su Sakaryalı Çiftçilere 'Can Suyu' Oldu

Gökçeören Ovası'na ulaşan arıtılmış su, tarımda kuraklıkla mücadelede büyük bir çözüm sunarak 36 bin dönümlük alanda sulama imkanı sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaman Atık Su Arıtma Tesisi'nde temizlenen su, yeni bir hat aracılığıyla Gökçeören Ovası bölgesine iletiliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Serdivan Belediyesi işbirliği ile açılan bu hat, Karapınar Köprüsü altından bir baraj seti oluşturup suyu tarımsal kullanıma yönelik kuşatma kanalları aracılığıyla bölgedeki kılçık kanallara taşıyor.

Kuraklık nedeniyle tarım arazilerinde yaşanan su sıkıntısına çözüm olarak hayata geçirilen projede, arıtılmış su, çiftçilerin hizmetine sunuldu. Baraj setinden 1,5 metre yükseğe çekilen su, Gökçeören Çark Deresi'ne yönlendirilerek çiftçilerin arazi sulama ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Çiftçilerimiz Çok Memnun

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 günden fazla bir süredir yağmur yağmadığını ve çiftçilerin suya büyük ihtiyaç duyduğunu belirtti. Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle su basma imkanı bulamadıklarını ifade eden Çelik, çözüm olarak Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin arıtılan suyu Çark Deresi'ne deşarj ettiğini kaydetti. Bu suyun Karapınar Köprüsü altından yapılan baraj setiyle bölgedeki sulama kanallarına ulaştırıldığını aktardı.

Çelik, mısır ekili 36 bin dönümlük alanın sulanmaması durumunda çiftçilerin zarar edeceğine vurgu yaparak, bu önemli projeyle çiftçilerin memnuniyetini artırdıklarını söyledi.

Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu, 20 gün önce su bulmakta zorluk çektiklerini vurgulayarak, artık sulama ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılandığını belirtti. Ovanın büyük bir bölümüne suyun ulaştırıldığını ifade eden Karabaşoğlu, çiftçilerin yüzünün güldüğünü aktardı.

Çiftçiler Muhterem Ferik ve Kenan Demircan, sulama imkanı sağlanmasıyla ürünlerinin %90'ını kurtardıklarını, aksi takdirde mahsullerinin hepsinin kuruyacağını belirtti.

