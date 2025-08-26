DOLAR
Arizona'da Dev Toz Bulutu: Phoenix'te Uçuşlar Aksadı, 60 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı

Arizona'da oluşan kum fırtınası Phoenix ve Arizona City'yi etkiledi; havaalanında gecikmeler, çatıda hasar ve Maricopa'da 60 bini aşkın kişide elektrik kesintisi yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:27
Arizona'da Dev Toz Bulutu Uçuşları ve Elektrikleri Aksattı

CNN'in haberine göre, Arizona eyaletinde meydana gelen kum fırtınası sonucu oluşan dev toz bulutu Phoenix ve Arizona City'yi etkisi altına aldı. Fırtına, şiddetli yağış ve rüzgarla birleşerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Havalimanı ve ulaşımdaki etkiler

Phoenix'te gözlemlenen toz bulutu, Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı uçuşlarda gecikmeye yol açtı. Havalimanının çatısında hasar meydana geldiği bildirildi.

Elektrik kesintileri ve görüş mesafesi

Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği fırtına nedeniyle Maricopa bölgesinde 60 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı. Meteoroloji servisinden yetkililer, düşük görüş nedeniyle sürücüleri araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Kısa değerlendirme

Genelde düz ve kurak bölgelerde görülen toz ve kum fırtınası, Arizona'da hem ulaşımı hem altyapıyı olumsuz etkiledi. Yetkililerden ve yetkili kurumların açıklamalarından gelen bilgilere göre durum takip ediliyor.

