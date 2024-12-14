Arjantin Başkanı Milei, Yenilikçi Siyasetini Savundu

Arjantin Başkanı Milei, Yenilikçi Siyasetinin Başarısını Paylaştı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, geliştirdiği yenilikçi siyaset yöntemlerinin geleneksel olanlara göre çok daha başarılı olduğunu dile getirdi. Roma'da resmi temaslarda bulunan Milei, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) tarafından düzenlenen geleneksel "Atreju" etkinliğine katıldı.

Başarısının Sırrı: Yenilikçi Yaklaşımlar

Konuşmasında, bir yıl önceki seçimlerdeki zaferini hatırlatan Milei, özellikle kendine has yöntemlerin iktidara gelmesinde belirleyici rol oynadığını vurguladı. "Geleneksel siyasi yöntemler başarısız oldu," diyen Milei, "Benim yöntemlerim geleneksel değil ama işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

Tarihsel Referanslar ve Sağ Siyasetin Birliği

Ultra sağ bir çizgiden gelen Milei, Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in, "Devrimci teori olmadan devrimci bir hareket olmaz." sözünü hatırlatarak, sağ siyasetin uluslararası bir birlik oluşturması gerektiğini ifade etti. Antik Roma’ya duyduğu hayranlığı dile getirerek, sağ hareketin birleşik bir şekilde savaşması gerektiğini vurguladı; "Bir Roma lejyonu gibi hiçbir şekilde formasyonu bozulmamalıdır."

Serbest Piyasa ve Kısıtlı Hükümet Anlayışı

Milei, serbest piyasa, özgürlük ve özel mülkiyetin önemine dikkat çekerek, hükümetin alanının sınırlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Milei'nin İtalyan Vatandaşlığına Tepkiler

Roma’daki temaslarının ardından, Milei’nin İtalyan vatandaşlığı aldığı haberleri basında yer buldu. İtalyan ANSA ajansının bildirdiğine göre, Meloni hükümetinin başlattığı bir süreçle Milei, ailesinde İtalyanların bulunmasından ötürü vatandaşlık aldı. Ancak bu durum, yıllardır vatandaşlık almak için bekleyen yasal göçmenlerin ve siyasi muhalefetin tepkisini topladı.

Muhalefetteki Yeşil-Sol İttifak (AVS) lideri Angelo Bonelli, karar ile ilgili eleştirilerini dile getirirken, "İtalyan hükümeti, Javier Milei’ye çok hızlı şekilde İtalyan vatandaşlığı vermiştir. Diğerleri yıllarca beklerken Milei için neden süreç hızlandırıldı?" diye sordu.

İtalya'nın mevcut yasaları çerçevesinde, AB dışından gelenlerin burada vatandaşlık alabilmeleri için 10 yıl ikamet etmeleri, AB ülkelerinden gelenlerin ise 4 yıl kalmaları gerekmektedir. Ayrıca, göçmenlerin İtalya’da doğan çocuklarının da 18 yaşına kadar vatandaşlığa başvurmaları mümkün değildir.