Arkut Dağı'nda Kar Etkisi: Bolu'nun Yeşil Alanlarında 10 Santimetreye Ulaştı
Gerede'de gece boyu süren kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü
Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda, dün gece etkili olan kar yağışı sonucu bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Yoğun kar yağışı özellikle dağın çevresindeki yeşil alanlarda hissedildi; kar kalınlığı yer yer 10 santimetre'ye ulaştı.
Dün gece sabaha kadar süren yağış, Arkut Dağı'nın yüksek kesimlerinde görsel bir değişim oluşturdu ve bölgeyi kış manzarasına çevirdi.
