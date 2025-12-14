DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.802.101,3 1,14%

Arkut Dağı'nda Kar Etkisi: Bolu'nun Yeşil Alanlarında 10 Santimetreye Ulaştı

Bolu’nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda dün gece etkili olan kar, yeşil alanlarda yer yer 10 santimetreyi buldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:27
Arkut Dağı'nda Kar Etkisi: Bolu'nun Yeşil Alanlarında 10 Santimetreye Ulaştı

Arkut Dağı'nda Kar Etkisi: Bolu'nun Yeşil Alanlarında 10 Santimetreye Ulaştı

Gerede'de gece boyu süren kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda, dün gece etkili olan kar yağışı sonucu bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Yoğun kar yağışı özellikle dağın çevresindeki yeşil alanlarda hissedildi; kar kalınlığı yer yer 10 santimetre'ye ulaştı.

Dün gece sabaha kadar süren yağış, Arkut Dağı'nın yüksek kesimlerinde görsel bir değişim oluşturdu ve bölgeyi kış manzarasına çevirdi.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE BULUNAN ARKUT DAĞI’NDA DÜN GECE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE YEŞİL...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE BULUNAN ARKUT DAĞI’NDA DÜN GECE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE YEŞİL ALANLARDA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE BULUNAN ARKUT DAĞI’NDA DÜN GECE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE YEŞİL...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır'da 06 plakalı araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
2
Kastamonu Taşköprü'de 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı
3
İstanbul Emniyeti'nden Motosikletli Suç Örgütlerine Operasyon: 10 Gözaltı
4
İngiliz Heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
5
Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Siirt'te Park Halindeki Kamyonet Yandı — İtfaiye Hızla Müdahale Etti
7
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama