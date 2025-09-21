Armin van Buuren İstanbul'da: 'The Orb' ile KüçükÇiftlik Park'ta

Grammy adayı ve beş kez dünyanın en iyi DJ'i Armin van Buuren, 'The Orb' sahne konseptiyle KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 02:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 02:07
Armin van Buuren İstanbul'da 'The Orb' ile hayranlarını büyüledi

Grammy adayı ve beş kez dünyanın en iyi DJ'i KüçükÇiftlik Park sahnesindeydi

Grammy adayı ve beş kez dünyanın en iyi DJ'i seçilen elektronik müzik sanatçısı Armin van Buuren, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Sanatçı, NTRteam.com tarafından KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen programda, ışık, ses ve teknolojiyi bir araya getiren yeni sahne konsepti 'The Orb' ile dinleyicilerin karşısına çıktı.

Konserde Armin van Buuren, yeni albümü 'Breathe' ile birlikte sahnede 'In and Out of Love', 'Blah Blah Blah' ve 'Great Spirit' gibi hit parçalarını seslendirdi.

Etkinliği yaklaşık 10 bin kişi izledi. Armin van Buuren'den önce sahneyi Seth Hills, Laura vanDam, Inner Sense ve Emrah Is paylaştı.

Konseri izlemeye gelenler arasında oyuncular Seçkin Özdemir, Cemre Gümeli, Fatma Toptaş ile DJ'ler Mahmut Orhan ve Burak Yeter de yer aldı.

Gece, Armin van Buuren'in performansı ve 'The Orb' konseptinin görsel-işitsel etkisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

