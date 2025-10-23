Arnavutköy Başkanı Candaroğlu: Özel'in '6500 lira' Asfalt İddiasına Belgeli Yanıt

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan Özel'in Asfalt İddiasına Yanıt

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilçedeki mitinginde dile getirdiği asfalt maliyeti iddialarına ilişkin belediye binasında düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.

Asfalt maliyeti ve belgeler

Candaroğlu, konuşmasında iddialara ilişkin olarak 'Asfalt meselesinde kim nereden 6500 lira diye bilgi verdi, bilmiyorum' diyerek, Arnavutköy için asfaltı 2 bin 595 liradan aldıklarını ve bunun belgesinin mevcut olduğunu söyledi. Serimi ve nakliyesi dahil maliyetin ise 3 bin 695 lira olduğunu, bunun da yaklaşık 1100 lira serim ve nakliye maliyetine tekabül ettiğini belirtti.

Candaroğlu, Özgür Özel hakkında 572 bin liralık tazminat davası açtığını aktararak, 'Senin İstanbul Büyükşehir Belediyen 2025 yılında Arnavutköy'e 1 metre asfalt serip yapmadı' iddiasında bulundu ve kendi yönetimlerinin yolları asfaltladığını vurguladı.

Asfalt üretim tesisi ve üretim verileri

Başkan Candaroğlu, bu yıl içerisinde 130 bin ton asfalt döktüklerini; İstanbul'un en uygun asfalt ihalesini yapan kurum olmasına rağmen, ekiplerin 6 aydır geliştirdiği asfalt üretim tesisini tamamladıklarını ve bir ay sonra açılışını yapacaklarını söyledi. Özel'i tesisi gezmeye davet etti ve İSFALT'taki ihalelere ilişkin soruşturmaların incelenmesini istedi.

Yeşilbayır yapı iddiaları

Yeşilbayır'daki yapı tartışmalarına dair Candaroğlu, Arnavutköy-Yeşilbayır 10 bin 835 ada, 2 parseldeki yerin belediye ekiplerinin tespitiyle tutanak altına alındığını, savcılığa bildiren ve yıkım kararını çıkartanın kendileri olduğunu söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı imzasıyla suç duyurusunda bulunduklarını, ilgili kişinin savcılığa düzeltme beyanı verdiğini ve düzeltmeler yapılarak geri bildirimde bulunduklarını aktardı.

Candaroğlu, Özel'in Boğaz'daki kaçak villalar konusundaki tutumunu da hatırlatarak, aynı samimiyeti burada da göstermesi gerektiğini belirtti.

Arsa satışları ve Kelebek Matbaası iddiası

Hadımköy Sanayi Sitesi'ndeki Kelebek Matbaası arazisinin düşük bedelle satıldığı iddiasına değinen Candaroğlu, arsanın bedelinin SPK lisanslı değerleme firmaları tarafından belirlendiğini, 31 Ocak 2025 tarihinde gayrimenkule 248 milyon 65 bin lira değer biçildiğini söyledi. Belediyenin söz konusu arsayı 275 milyon liraya sattığını; bu satışın değerleme raporunun 27 milyon lira üzerinde gerçekleştiğini ve kamu zararından söz edilemeyeceğini savundu. Belediyenin dönemi boyunca beş kez ihaleye çıkardığını, kendilerinden önce iki kez ihaleye çıkılmış ama alıcı bulunamadığını ekledi.

Belediye faaliyetleri ve eleştirilere yanıt

Candaroğlu, eleştiriler karşısında kaçak yapılarla mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, İmrahor ve diğer bölgelere yapılan müdahaleleri savundu. Ayrıca, 'Otobüslerin her ilçede yandığı, arızalandığı yerde yerli, milli elektrikli otobüsünü alıp vatandaşına ücretsiz hizmet sunan Arnavutköy Belediyesi' ile 2 bin 200 personel'in maaşlarını zamanında ödediğini vurguladı ve Özgür Özel'i bu hizmetlerden rahatsız olmakla suçladı.

Candaroğlu'nun açıklamaları, belediye işlemleri, ihaleler ve saha çalışmalarına dair belge ve tespitlere dayandırıldığı şeklinde aktarıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, belediye binasında düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.