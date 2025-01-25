DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.721.995,26 0,8%

Arnavutköy'de Berber Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Karlıbayır Mahallesi'nde bir berber, dükkânında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:38
Arnavutköy'de Berber Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Korkunç Olay

Arnavutköy'de, Karlıbayır Mahallesi Tahsin Sokak'taki bir berber dükkanında gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda, berber Muhammet Deniz hayatını kaybetti.

Saldırı Anı ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi berber dükkanına girerek Deniz'e silah ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevreden gelen ihbarlar sonucu hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Deniz, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Olayın hemen ardından polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Ayrıca, saldırının gerçekleştiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 4 İsrailli Kadın Esir Saat 13.00'te Serbest Bırakılıyor
2
DSÖ, Gazze'de Ateşkes Anlaşması ile Sağlık Müdahalesini Artırıyor
3
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı
5
AK Parti Üçüncü 'Yeni Anayasa Çalıştayı'nı Gerçekleştirdi
6
ABB İtfaiye Daire Başkanı Uyardı: Yangın Güvenlik Önlemleri Hayat Kurtarır
7
İstanbul'da 'Boyut Farkı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek