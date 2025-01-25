Arnavutköy'de Berber Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Korkunç Olay

Arnavutköy'de, Karlıbayır Mahallesi Tahsin Sokak'taki bir berber dükkanında gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda, berber Muhammet Deniz hayatını kaybetti.

Saldırı Anı ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi berber dükkanına girerek Deniz'e silah ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevreden gelen ihbarlar sonucu hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Deniz, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Olayın hemen ardından polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Ayrıca, saldırının gerçekleştiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.