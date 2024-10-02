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Arnavutköy'de Feci Trafik Kazası: 9 Yaralı

Arnavutköy'de meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü.

Yayın Tarihi: 02.10.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 23:03
Arnavutköy'de Feci Trafik Kazası: 9 Yaralı

3 Aracın Karıştığı Kaza

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. Olay, Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi.

Kazanın Seyrini Etkileyen Faktörler

Edinilen bilgilere göre, 34 EU 8233 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından da 34 SNT 61 ve 34 GSF 649 plakalı araçlarla çarpıştı. Bu zincirleme kaza sonucunda 3 araçta bulunan 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayın ardından bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda trafik güvenliği için gerekli önlemleri aldı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye sevk etti.

Kazanın ardından yol, güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı ve detaylı inceleme başlatıldı.

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