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Arnavutköy'de İnşaat Malzemeleri Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Arnavutköy'de inşaat ustasının deposundan çalınan iskeleler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:15
Arnavutköy'de İnşaat Malzemeleri Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Arnavutköy'de Hırsızlık Anı Kamerada

Arnavutköy'deki İmrahor Mahallesi'nde bir inşaat ustasının evinin yakınında bulunan deposundan iskelelerin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. İnşaat ustası Bekir Çakırer'in malzemeleri, bilinmeyen iki kişi tarafından çalındı.

Olayın ardından, durumun hemen bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülerde, el arabasıyla gelen şüphelilerin iskeleleri aldıktan sonra hızla uzaklaştıkları görülüyor.

Bekir Çakırer, yaşadığı kayıptan dolayı oldukça üzgün. Açıklamasında, "Kameralardan izlediğimizde, iki kişinin önce çevreyi kontrol ettiğini, ardından iskeleleri çaldığını fark ettik. Bu tür olaylar, vatandaşların kapı önündeki eşyalarını bile güvende hissetmemesine neden oluyor." dedi.

Olayın aydınlatılması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, çevredekiler de hırsızlık olaylarının önüne geçmek için dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

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