Arnavutköy'de İş Yeri Yangını: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı; bunlardan 1'inin durumu ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Olayın Detayları

Yangın 01.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Alevler hızla çatı katına yayıldı ve ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kurtarma ve Yaralılar

Yanan binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı halde kurtarılan üç kişiden birinin durumu ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve Hasar

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken yetkililer, yangınla ilgili inceleme başlattı.

